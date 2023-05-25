Киев внес в список «международных спонсоров войны» жвачку, леденцы и шоколад

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в четверг, 25 мая, внесло жевательную резинку «Стиморол», леденцы «Холлс», а также шоколад «Милка» и «Тоблерон» в список международных спонсоров войны в связи с тем, что производитель этих продуктов компания Mondelez International не ушла с российского рынка, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении на сайте НАПК, в частности, говорится: «Компания Mondelez International в условиях войны не только продолжает работать на российском рынке, но и эффективно продвигает свою продукцию в торговых сетях и выводит на рынок новинки. Интересы компании, имеющей годовой доход около 26 млрд долларов и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО «Мон'дэлис Русь».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»