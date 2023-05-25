Зеленский призвал больше брать в плен русских «для обменного фонда»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном вечернем видеообращении в четверг 25 мая, приветствуя обмен пленным, призвал брать в плен еще больше русских для пополнения «обменного фонда», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит: «Все, кто готовил этот обмен – молодцы! Конечно, спасибо и каждому нашему бойцу, обеспечившему наличие у нас соответствующего обменного фонда. Это должны помнить все на передовой: чем больше российских пленников возьмем, тем больше наших людей вернем».

Ранее сегодня в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова подтвердила факт обмена пленными

«Сегодня ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными», – написала Москалькова и пожелала российским военнослужащим и членам их семей все самого наилучшего.

Киев, Иван Бабурин

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