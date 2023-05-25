Кулеба хочет «дистанцировать» Африку от России

Глава внешней политики Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 25 мая, находясь в турне по странам Африки, заявил, что рассчитывает на «дистанцирование» Африки от России и поддержке украинских резолюций на заседаниях Генассамблеи ООН, – сообщают украинские СМИ.

Участвуя в эфире телемарафона в формате видеосвязи, Кулеба сказал: «Нам нужна политическая поддержка, в частности, голосование за наши резолюции в Генассамблее ООН. Нам нужно, чтобы африканские страны дистанцировались понемногу от России. Им это тяжело делать, но положительная динамика здесь тоже есть».

Комментируя переговоры в штаб-квартире Африканского союза, глава украинского МИДа заявил: «Мы договорились, что наши контакты больше не будут спорадическими, а станут системными. И представители соответствующих министерств на Украине с африканскими комиссарами поговорят о том, какие есть точки соприкосновения, чем мы можем помочь Африке, и чем Африка может помочь нам».

Киев, Иван Бабурин

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