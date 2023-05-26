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NewDayNews.ru

Пятница, 26 мая 2023, 20:10 мск

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Зеленский об однополых браках: Мы сознательно выбрали движение навстречу европейским стандартам

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству страны с предложением ускорить внедрение института зарегистрированного гражданского партнерства, в том числе для однополых пар, – сообщают украинские СМИ.

В ответе Зеленского на петицию в поддержку зарегистрированных партнерств для однополых и разнополых пар, опубликованном на сайте Офиса президента в пятницу, 26 мая, говорится: «Украинское государство сознательно избрало движение навстречу европейским стандартам. Я обратился к спикеру парламента Руслану Стефанчуку с просьбой ускорить принятие закона «Об институте регистрируемых партнерств».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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