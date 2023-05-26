Украина считает любой «компромиссный сценарий» поражением демократии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 26 мая, заявил, что «любой компромиссный сценарий» прекращения огня станет поражением демократии, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «Любой «компромиссный сценарий», предусматривающий освобождение не всех территорий Украины, о котором периодически говорят «анонимные источники» в европейских и американских элитах, равносилен признанию поражения демократии, победе России».



Отметим, что ранее сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди западных чиновников сообщила, что спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй во время европейского турне призвал Европу добиться прекращения огня на Украине, «оставив за Россией новые территории».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»