Американский сенатор выступил за скорейшие поставки Киеву дальнобойных ракет и кассетных боеприпасов

Сенатор США республиканец Линдси Грэм на брифинге в Киеве в пятницу, 26 мая, заявил о необходимости скорейшей передачи Украине дальнобойных ракет ATACMs и кассетных боеприпасов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами сенатор сказал: «Чем быстрее будут предоставлены дальнобойные ракеты ATACMs и кассетные боеприпасы, тем больше территорий вы сможете вернуть и меньше жизней будут потеряны. Передача ATACMs и кассетных боеприпасов смогут сделать вероятный успех на фронте большим, спасет украинские жизни и ускорит вывод российских войск с территории Украины».

«Я собираюсь проинформировать моих коллег-сенатор, что нужно побудить администрацию Байдена предоставить ATACMs украинской армии. Украинцы готовы бороться до последнего. Дайте украинцам, что им нужно – они выиграют. Если они победят, то и мы тоже», – резюмировал Линдси Грэм и добавил традиционный лозунг: «Будем помогать столько, сколько нужно».

Киев, Иван Бабурин

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