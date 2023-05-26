Экс-президент Украины Порошенко назвал условия для мирных переговоров Киева с Москвой

Бывший президент Украины Петр Порошенко на Киевском форуме по безопасности в пятницу, 26 мая, заявил, что Киев может начать переговоры с Москвой о прекращении огня только в том случае, если Украину примут в ЕС и НАТО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Порошенко сказал: «Переговоры об урегулировании конфликта возможны только после того, как Украину примут в ЕС и НАТО. И потому мой месседж для грядущего саммита в Вильнюсе такой – речь не о переговорах, а о достижении результатов. Переговоры завершатся, когда мы станем членами ЕС. Поэтому давайте шаг за шагом исполнять рекомендации ЕС. Я уверен, что сегодняшнее послание будет услышано в Вильнюсе. Мы увидим, что двери открыты и получим членство в НАТО».

«Главный посыл нашим партнёрам накануне саммита в Вильнюсе. Во-первых, не бойтесь Путина. Во-вторых, не бойтесь его провоцировать. Не бойтесь украинской победы, что она может раздражать Путина. И не бойтесь членства Украины в НАТО, потому что это будет означать нашу общую победу», – заявил экс-президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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