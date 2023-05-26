Спустя почти неделю на Украине признали потерю Артемовска

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне воющий в рядах ВСУ в пятницу, 26 мая, заявил, что Артемовск (Бахмут, – укр.) Донецкой области полностью находится под контролем россиян, линия фронта проходит в нескольких километрах от него, – сообщает украинский «5 канал».

В эфире телеканала Луценко сказал: «Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках. Бахмут на сегодняшний день как город не существует. Пребывание наших подразделений в отдельных кварталах Бахмута, как это было еще месяц назад, диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны. Сейчас такой необходимости нет... Теперь фронт проходит в нескольких километрах от Бахмута, фронт надежно укреплен».

Напомним, о взятии Артемовска стало известно 20 мая. Официальные власти Украины до сих пор опровергает потерю города.

Киев, Иван Бабурин

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