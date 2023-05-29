Подоляк выступил с идеей созданий 100-километровой «демилитаризованной зоны с международным контингентом» на территории России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 29 мая, заявил, что ключевой темой послевоенного устройства Украины должно стать введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории граничащих с Украиной российских областей, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «Необходимо будет установить предохранители во избежание повторения агрессии в будущем. Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательно будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик. По всей видимости, на первом этапе в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент».

Киев, Иван Бабурин

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