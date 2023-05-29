Киевские власти пообещали «проблемы» россиянам на новых территориях за участие в выборах

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник, 29 мая, заявила, что, что граждане, проживающие на новых территориях России за участие в выборах, запланированных на сентябрь 2023 года, будут иметь «большие проблемы», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Верещук написала: «Говорят, что оккупанты собрались какие-то там «выборы» проводить в сентябре на временно оккупированных территориях. Хочу еще раз предупредить наших граждан на ВОТ (временно оккупированные территории,-прим.ред.): будьте осторожны и ответственны. Не дайте втянуть себя в сотрудничество с врагом. Потому что все коллаборанты потом будут иметь большие проблемы. Вам это не нужно!»

Киев, Иван Бабурин

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