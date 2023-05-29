Украина ввела санкции против Ирана на 50 лет

Украинский депутат Алексей Гончаренко из фракции бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» в понедельник, 29 мая, заявил, что Верховная Рада поддержала введение санкций против Ирана сроком на 50 лет, – сообщает Интрфакс-Украина

В своем Telegram-канале Гончаренко написал: «Рада согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет. За законопроект №9333 на пленарном заседании украинского парламента проголосовали 328 народных депутатов».

Сообщается, что в санкции Украины против Ирана входят: «полный запрет торговых операций с Исламской республикой Ирана (ИРИ), остановка транзита ресурсов, полетов и перевозок ИРИ по территории Украины, а также предотвращение вывода капиталов резидентами Ирана за пределы Украины. Также предлагается запретить передачу резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и осуществлять инвестиции в ИРИ».

Киев, Иван Бабурин

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