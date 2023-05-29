Арестованного настоятели Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ шантажирует Константинопольский патриарх

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павлу (Петр Лебедь) в понедельник, 29 мая, после продления на 60 дней круглосуточного домашнего ареста Соломенским районным судом Киева заявил, что его шантажирует Константинопольский патриарх, – передает украинское издание Страна.ua.

Корреспондент издания из зала суда сообщил, что «во время судебного заседания по продлению меры пресечения митрополит УПЦ Павел заявил, что ему звонил Константинопольский патриарх и предложил условие, согласно которому если он сам и другие монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ (раскольничья Православная Церковь Украины,– прим. ред.) в прямое подчинение митрополиту Епифанию (предстоятель раскольничьей ПЦУ), то с него снимут все инкриминируемые обвинения».

Киев, Иван Бабурин

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