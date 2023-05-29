Зеленский по телефону поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах и обсудил безопасность всей Европы

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в понедельник, 29 мая, заявил, что в телефонном разговоре поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах, обсудил мировая продовольственная безопасность и безопасность всей Европы, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике глава киевского режима сообщает: «Говорил с Президентом Турции Эрдоганом. Поздравил его с победой на выборах. Уверен, что дальнейшее сотрудничество Украины и Турции на всех уровнях сможет принести еще больше пользы нашим людям и международной стабильности. Безопасность нашего региона и всей Европы, мировая продовольственная безопасность, защита фундаментальных норм международного права – это то, что мы делали, делаем и будем делать вместе».

Со своей стороны в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что турецкий лидер и Владимир Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Украине и региональные вопросы.

«Президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента. В ходе разговора обсуждались конфликт на Украине и региональные вопросы».

Киев, Иван Бабурин

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