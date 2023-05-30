Украинские спецслужбы пригрозили 12 годами тюрьмы владельцам уличных веб-камер

Служба безопасности Украины (СБУ) во вторник, 30 мая, пригрозила 12 годами тюрьмы владельцам уличных веб-камер, если те не прекратят онлайн-трансляции, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ, говорится: «Служба безопасности призывает владельцев уличных веб-камер прекратить онлайн-трансляции со своих устройств, а граждан – сообщать об обнаруженных стримах с таких камер на официальный чат-бот СБУ. … Прежде всего, это касается автоматической видеофиксации обстановки вокруг жилых и социальных сооружений, дорожно-транспортных, промышленных и торговых объектов».

«РФ использует уязвимость современных веб-камер, чтобы осуществлять ракетные обстрелы по Украине и корректировать их в режиме реального времени. Информацию с камер враг может получать из онлайн-трансляции через стриминговые платформы или через хакерский «взлом». Запрещено снимать и обнародовать фото- и видеоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов» – подчеркнули в спецслужбе киевского режима и добавили: «Распространение таких записей является преступлением, которое предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы».

Киев, Иван Бабурин

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