Зеленский объявил о размещении на Украине мощностей одного из крупнейших британских производителей вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, заявил, что британская компания, один из крупнейших производителей оружия в мире, BAE Systems, которая делает БМП Bradley, БТР M113, гаубицу M777, танки Challenger, откроет свои производственные мощности на Украине, – сообщают украинские СМИ.

По итогам разговора с представителями BAE Systems Зеленский в своем Telegram-канале написал: «Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии – и мощностей по ремонту и производству продукции компании. Украина готова стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции BAE Systems и заинтересована в более глобальных отношениях, чем сейчас».

Ранее сегодня Зеленский также заявил, что по телефону осудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности ПВО.

В своем микроблоге в Twitter Зеленский написал: «Провел предметный телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Поблагодарил за реализацию мощного оборонного пакета на EUR3 млрд. Обсудили дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины, в частности нашей ПВО».

Киев, Иван Бабурин

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