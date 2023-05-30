На Украину доставлены 60 танков Leopard 2

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев уже получил от союзников около 60 танков Leopard 2. Кроме того, Великобритания поставила Challenger, США – Abrams, а Франция передала колесные танки AMX-10RC, – сообщает во вторник, 30 мая, немецкая медиагруппа Funke.

В интервью Funke Резников, в частности, сказал: «В коалицию Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60».

Ранее украинские СМИ сообщали, что ремонтировать переданную Киеву бронетехнику будут в Польше на базе завода «Бумар-Лабенды» в Гливицах (Силезское воеводство), где Варшава обещала открыть центр по обслуживанию и ремонту Leopard-2.

Киев, Иван Бабурин

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