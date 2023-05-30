Кулеба дал совет главам МИД стран-членов НАТО, как успешно провести саммит в Вильнюсе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 30 мая, обратился к коллегам из государств-членов НАТО перед их неформальной встречей в Осло с разъяснениями, как достичь успеха саммита Североатлантического альянса, который запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе, – сообщают украинские СМИ.

Глава украинской внешней политики в своем микроблоге в Twitter написал: «Я обратился ко всем 31 министру иностранных дел стран НАТО перед их неформальной встречей в Осло. Для успеха июльского саммита НАТО в Вильнюсе необходимо: усиление институциональных связей и помощи между Украиной и НАТО; сделать шаг к членству Украины; обеспечить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО».

Киев, Иван Бабурин

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