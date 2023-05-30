Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении во вторник, 30 мая, рассуждая об эффективности ПВО, призвал местные власти сделать бомбоубежища доступными для народа, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава украинского режима заявил: «Укрытия в городах должны быть доступными! Люди должны знать, когда и как вырастет доступность укрытий. Это ответственность конкретных чиновников».

Также Зеленский заявил о том, что консолидация партнеров нужна для того, чтобы украинская ПВО стала максимально эффективной.

«Говорил сегодня с канцлером Германии Шольцом, в частности, о ПВО. Поблагодарил за уже предоставленные Украине системы ПВО. Обсудили и в целом оборонную ситуацию, нашу безопасность и сотрудничество», – отчитался президент украинцев.

Киев, Иван Бабурин

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