Бывший советник Офиса Зеленского, находящийся сейчас в Израиле, Алексей Арестович заявил, что население Крыма и жителей Донбасса ждут «денежные штрафы и аресты», если Украины вернет эти территории себе, – сообщают в среду, 31 мая, украинское издание Страна.ua.

Выступая на «творческом вечере», Арестович заявил собравшейся публике следующее: «Никто не будет ждать СБУ, которое будет спрашивать, что ты делал 9 лет. А самое главное, что очень много тех, кто уехал с Донбасса, в рядах ВСУ сейчас. И они прекрасно знают своих местных: кто, куда и как. Их не обманешь, они знают все. И они сразу разбегутся».

«Людей на этих территориях поделят на три группы. Первая – кто добровольно сотрудничал с противником. Этим лучше уехать добровольно. Вторая: те, кто мог бы не сотрудничать, но сотрудничал. Например, директор СТО мог бы уволиться, но не уволился. Мы их будем поражать в правах. 10 лет без голосования, что-нибудь такое. На Донбассе будет введена особая зона. Ну, денежные штрафы, аресты. Разные системы есть. Например, сразу арестовывается все имущество – у него презумпция виновности по умолчанию, потому что он работал на оккупационные власти. И дальше он доказывает, что он не верблюд, что были обстоятельства непреодолимой силы».

«Третья категория – те люди, которые с россиянами не сотрудничали, но получали паспорт РФ. Против них никаких мер предпринимать не будут. Например, пенсионер, который взял российский паспорт, ну а как он 9 лет медицинскую помощь должен был получать. Им будет амнистия», – пообещал экс-советник офиса Зеленского.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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