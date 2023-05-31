Белый дом пополнил госбюджет Украины на 1,25 миллиарда долларов

Министерство финансов Украины в среду, 31 мая, сообщило, что США перечислили в государственный бюджет Украины грант в $1,25 млрд через целевой фонд доноров Всемирного банка, – сообщают украинские СМИ.

Украинский министр финансов Сергей Марченко, комментируя очередное пополнение бюджета Соединенными Штатами, сказал: «Грантовая поддержка США в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine – важная часть обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Министерство финансов Украины совместно с командами Всемирного Банка и USAID SOERA помогает оптимизировать и укрепить системы мониторинга, верификации и отчетности правительства Украины по использованию донорских средств».

В сообщении пресс-службы украинского минфина, в частности, говорится: «В 2023 году Украина получила уже $6 млрд. грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. Предыдущий грант на $1,25 млрд был перечислен в бюджет в конце апреля.

Деньги направят на возмещение расходов госбюджета, а именно на выплату государственной социальной помощи семьям с детьми, оплату труда преподавателей и медработников (по программе медицинских гарантий)».

В минфине Украины также подчеркнули, что с февраля, 2022 года «Украина получила от США около $18 млрд. в форме грантов, которые не нужно возвращать».

Киев, Иван Бабурин

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