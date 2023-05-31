Спикер Верховной рады надеется на поддержку коллег из стран-членов НАТО

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в среду, 31 мая, заявил, что надеется на поддержку от парламентариев из стран – членов НАТО заявки Киева о вступлении в альянс, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона в среду вечером Стефанчук сказал: «Я хочу переговорить на саммите со своими парламентскими коллегами, спикерами о том, чтобы они оказали парламентскую поддержку Украине. Чтобы парламенты стран, которые входят в НАТО, высказались за принятие заявки Украины в НАТО. Такие решения уже приняли парламенты Литвы, Польши, Эстонии. Буквально завтра мы ожидаем приятных новостей из Латвии».

«Планирую провести в Вильнюсе в рамках саммита глав парламентов стран-членов НАТО больше 10 встреч, в том числе с президентом парламентской ассамблеи НАТО, коллегами из Великобритании, Литвы, Эстонии, Словении. Здесь мы будем говорить о будущем НАТО и о будущем НАТО с Украиной. Приоритет для Украины – начать тот путь, который уже прошла Финляндия и которым идет Швеция», – заявил председатель украинского парламента.

Киев, Иван Бабурин

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