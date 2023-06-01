Украинцы призвали Зеленского получить доступ к тактическому ядерному НАТО

Инициировать процесс получения Киевом доступа к тактическому ядерному оружию НАТО призвали на Украине Владимира Зеленского. Петиция на имя украинского президента на данный момент набрала около 120 голосов из необходимых для ее рассмотрения 25 тысяч.

В петиции, зарегистрированной на сайте офиса Зеленского в четверг, 1 июня, в частности, говорится: «Целью данной петиции является направление президентом Украины соответствующего поручения кабинету министров Украины по поводу разработки проекта закона о предоставлении в ближайшие 5 лет доступа Украине к тактическому ядерному оружию в рамках сотрудничества с Организацией Североатлантического договора (НАТО)».

Среды вариантов доступа Киева к тактическому ядерному оружию НАТО предлагается «рассмотреть доступ к нему авиации Украины или исключительно на базах стран-членов НАТО, которые находятся рядом с Украиной, принятие в НАТО части областей страны, которые имеют общую границу со странами НАТО, с последующим размещением на этой территории тактического ядерного оружия на совместных или арендованных военных базах НАТО».

Киев, Иван Бабурин

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