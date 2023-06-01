Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе в четверг, 1 июня, заявил, что в связи с тем, что пока не получается создать «коалицию истребителей F-16», нужно сделать «коалицию систем ПВО Patriot» для защиты всей Европы и мира, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ глава киевского режима сказал: «До истребителей еще надо дожить. И мы это сделаем обязательно. Не потерять много людей. И потому очень важно иметь защиту. Почему Patriot? Потому что Patriot показали всему миру, как это работает. Мы сбиваем любой вид ракет Российской Федерации. Это очень важный вывод для защиты всего мира и Европы».

«Украина предлагает создать небесный щит для всего европейского континента, начиная с украинской территории, потому что здесь ситуация самая опасная. Пока у нас не будет самолетов, нам нужно больше «Патриотов». Вот и ответ. И поэтому нам нужна коалиция «Патриотов», – подчеркнул президент украинцев.

Кишинев, Иван Бабурин

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