Зеленский пообещал Кишиневу помочь с «деоккупацией» Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Кишиневе в Молдове по итогам встречи Европейского политического сообщества в четверг, 1 июня, заявил, что Украина готова помочь Молдавии «в процессе деоккупации» Приднестровья, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, когда русские войска будут выведены с оккупированной Россией территории Молдавии (Приднестровья,– прим.ред.), глава киевского режима сказал: «Я не знаю, понадобится ли помощь других партнеров. Наверное, в этой ситуации и Румыния, и близкие наши партнеры в этом смысле можем говорить вместе. Возможно, Молдова захочет привлечь еще какие-то государства. Но точно Украина будет играть одну из главных ролей, потому что у нас общая граница. А что делать с теми, кто там, с войсками? Ну, они захотят жить – уйдут».

На уточняющий вопрос, как именно Украина будет участвовать в этом процессе, Зеленский сказал: «В каком смысле? Такси я им не буду заказывать. Найдется путь. Тот, кто хочет жить, всегда находит выход».

Кишинев, Иван Бабурин

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