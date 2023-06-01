Европа обязала Украину признать однополые браки

Бывшая первый зам.министра образования Украины, депутат Верховной раду от партии «Голос», созданной фронтменом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком, Инна Совсун в четверг, 1 июня, заявила, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Украину юридически признать однополые пары, – сообщают украинские СМИ.

Совсун в своих соцсетях написала: «Сегодня ЕСПЧ вынес решение по иску однополой пары – Андрея Маймулахина и Андрея Маркова. Они жаловались, что государство не признает их как семью. Теперь суд признал Украину виновной в нарушении Европейской конвенции по правам человека в части запрета дискриминации и права на личную и семейную жизнь».

«Своим решением ЕСПЧ обязал Украину признать отношения ЛГБТ пар. А значит, Украина, как государство-участник Европейской конвенции по правам человека, должна принять закон, которым на юридическом уровне признает однополые пары и предоставит им возможность регистрировать свои отношения как семью. Признание однополых браков является одним из условий принятия в Евросоюз», – отметила народный депутат Украины.

Киев, Иван Бабурин

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