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Пятница, 2 июня 2023, 12:42 мск

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ВСУ ударили «Градом» по своим отступающим под Молчаново

Фото: Минобороны РФ

Группировка российских войск «Запад» отбила две атаки ВСУ около Молчаново на Купянском направлении. Во время отступления противника украинские войска ударили из РСЗО «Град» по своим отходящим бойцам, рассказал начальника пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«Отражены две попытки атаки противника в пешем порядке. Противник нанес удары из РСЗО «Град» по своим отступавшим подразделениям, потери которого составили до взвода личного состава, семь военнослужащих сдались в плен», – говорится в видеообращении в телеграм-канале Минобороны РФ.

Еще один взвод украинских боевиков и танк ВС РФ уничтожили из ТОС «Солнцепёк». Авиация продолжила ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации украинских военных и техники.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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