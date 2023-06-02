Зеленский пообещал не втягивать страны НАТО в войну

Президент Украины Владимир Зеленский совместном брифинге с эстонским коллегой Аларом Карисом в Киеве в пятницу, 2 июня, заявил, что не будет вовлекать в войну ни одну из стран блока НАТО, – сообщают украинские СМИ.

Глава киевского режима заявил журналистам: «На сегодняшний день ни один член Альянса не воюет с Россией. Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем вовлекать в войну. Мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно».

«Актуальные гарантии безопасности в виде санкций, финансирования, оружия должны действовать до тех пор, пока Украина не станет членом альянса», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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