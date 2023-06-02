На руках у населения Украины находится более миллиона единиц оружия

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на руках у украинцев находится около 1,2 миллиона единиц огнестрельного оружия, а после окончания боевых действий эта цифра может вырасти до 3 миллионов, – сообщает в пятницу, 2 июня, BBC News.

В интервью телеканалу Клименко сказал: «Сейчас на Украине на руках у населения около 1,2 млн. единиц зарегистрированного оружия. Это охотничье, гладкоствольное, нарезное, это оружие для отстрела резиновых шаров и другое. …В первые дни войны мы выдали оружие. И, действительно, есть большое его количество на руках у наших граждан, ушедших в силы ТрО (Территориальная оборона,– прим.ред.) и в добровольческие формирования территориальной общины. На период военного положения оно должно у них оставаться, если, конечно, оно не является предметом уголовного расследования».

Отвечая на вопрос о незарегистрированном оружии, глава украинского МВД сказал: «В стране нет таких оценок. Но есть от наших европейских партнеров, что после войны в государстве будет, возможно, до 3 млн. единиц оружия».

Киев, Иван Бабурин

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