Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 2 июня, заявил, что регулярно общается с руководителями западных разведок, а потому не может быть «агентом ФСБ», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, популярного украинского журналиста Дмитрия Комарова, не является ли он агентом ФСБ, Ермак сказал: «Я общаюсь с руководителями западных разведывательных органов. И как вы думаете, если бы у них был такой вопрос, то, безусловно, все было бы по-другому».

«Первые намеки на это (что Ермак – агент ФСБ, – прим.ред.) появились, когда я представлял Украину в нормандском формате. Я был очень тяжелым для них переговорщиком. И сегодня уже наша СБУ говорит, что впервые эта информация, которую потом подхватили и некоторые украинские политики, появилась в анонимных Telegram-каналах, которые, как сегодня доказывают СБУ и разведка, ведутся российским ФСБ», – заявил глава Офиса Зеленского.

Также Ермак сказал в том же интервью, что некоторым украинским политикам 24 февраля 2022 поступали предложения переходить на сторону России.

«Я был свидетелем и являюсь человеком, знающим некоторые факты: кому, как и кто делал такие предложения. Придет время, можно будет сказать о тех, кто выходил с такими предложениями», – пообещал журналисту глава офиса президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

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