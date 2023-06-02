В Киеве заговорили о возможном возобновлении работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 2 июня, заявил, что Киев может рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака, – сообщает украинский телеканал «Рада».

В эфире телеканала Данилов сказал: «Это очень непростой вопрос (возобновление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса», – прим. ред.). Единственное, что можно сказать, это то, что, если будут гарантированы условия для нашей страны нашими партнерами, вопрос может рассматриваться. Однако, украинские власти не гарантируют, что примут положительное решение по вопросу транзита аммиака. Обсуждаемые условия будут касаться возможностей Украины заниматься вывозом зерна, количество которого продолжает увеличиваться в портах. Те или иные решения будут приниматься с учетом национальных интересов Украины».

Киев, Иван Бабурин

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