Первые украинские пилоты отправились в Британию учиться пилотированию импортными истребителями

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль по итогам переговоров в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клэверли в понедельник, 5 июня, заявил, что первые группы украинских пилотов уже отправлены в Великобританию для обучения управления иностранными истребителями, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Шмыгаль написал: «Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании «коалиции истребителей» и за готовность учить наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию. В поле боя ВСУ переформатируются под стандарты НАТО. Во время саммита организации Украина должна услышать месседжи о нашем будущем в альянсе».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»