Главы районов Киева предложили Кличко вернуть им «отобранные полномочия»

Главы районов Киева в понедельник, 5 июня, предложили мэру украинской столицы Виталию Кличко вернуть «отобранные полномочия районов» и отказаться от совмещения должностей городского главы и главы Киевской городской государственной администрации, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В соцсетях на странице главы Деснянской районной городской администрации (РГА) Киева Дмитрия Ратникова опубликовано заявление глав администраций украинской столицы, в котором говорится: «Мы, главы районных администраций, предлагаем мэру отказаться от одновременного совмещения нескольких должностей: городского главы и главы КГГА. Восстановить отобранные полномочия районов».

Также главы районов обвинили мэра Киева в том, что он «перекладывает ответственность на них», обвиняя в неподготовленности бомбоубежищ в украинской столице.

Киев, Иван Бабурин

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