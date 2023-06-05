Кулеба заявил, что Киев «разблокировал» все оружие, какое ему надо

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим «разблокировал» все оружие, какое ему необходимо, – сообщает в понедельник, 5 июня, агентство Reuters.

Отвечая на вопрос агентства, когда начнется контрнаступление, глава украинской внешней политики сказал: «Главное, – не когда контрнаступление начнется, а чтобы оно закончилось победой Украины. Потому что это сделает возможным членство Киева в Североатлантическом альянсе. После того, как мы добились получения в будущем истребителей F-16, членство в НАТО является следующей большой целью на повестке дня Украины».

«Мы разблокировали все оружие... Не осталось ничего больше, за что бороться», – заявил Кулеба.

Киев, Иван Бабурин

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