Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим «разблокировал» все оружие, какое ему необходимо, – сообщает в понедельник, 5 июня, агентство Reuters.
Отвечая на вопрос агентства, когда начнется контрнаступление, глава украинской внешней политики сказал: «Главное, – не когда контрнаступление начнется, а чтобы оно закончилось победой Украины. Потому что это сделает возможным членство Киева в Североатлантическом альянсе. После того, как мы добились получения в будущем истребителей F-16, членство в НАТО является следующей большой целью на повестке дня Украины».
«Мы разблокировали все оружие... Не осталось ничего больше, за что бороться», – заявил Кулеба.
Киев, Иван Бабурин
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