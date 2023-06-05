Зеленский собрался трансформировать Украину и жизнь

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в понедельник, 5 июня, рассказал о совещании, посвященном «трансформации страны и жизни», – сообщают украинские СМИ.

В распространенном в соцсетях видеоролике глава киевского режима говорит: «Провел длительное и очень содержательное совещание по трансформации нашей страны, нашей жизни сейчас и после победы. Объективно, существуют фундаментальные, безопасные, экономические, энергетические, технологические и просто человеческие вопросы, требующие полных и эффективных ответов. Именно от этих ответов будет зависеть, какой будет Украина и какова будет жизнь украинских детей, когда они станут взрослыми и получат государство от предыдущих поколений. Сильное государство, свободное государство, современное государство. Приятное для жизни государство».

«Сегодня в формате: правительство, офис (президента,– прим.ред.), СНБО (Совет национальной безопасности и обороны президента,– прим.ред.),) обсудили энергетическую отрасль и в широком смысле аграрное производство. Не только восстановление того, что у Украины было, а развитие и расширение с учетом глобальной роли Украины для продовольственной и энергетической безопасности Европы и мира. Все эти детали представим. Будет основательно», – пообещал украинцам Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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