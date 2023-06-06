Зеленский получил «мощное» предложение о поставках F-16, но инфраструктуры для них на Украине нет

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 6 июня, заявил, что получил «мощное предложение» о передаче Украине американских истребителей F-16, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава киевского режима сказал: «Во время закрытой встречи в Молдове получил от европейских партнеров понимание количества нужных Украине самолетов F-16: Оно мощное! Потому что, где-то там нужно по одному, по два самолета договариваться, а здесь было серьезное, мощное предложение»

«Кончено, в настоящее время в Украине нет инфраструктуры под F-16, однако нет никакого смысла ее готовить, если нет договоренностей, что у нас будут соответствующие самолеты. Для этого важно, чтобы коалиция по самолетам стала договоренностью на бумаге в рамках формата «Рамштайн» или на других платформах. Украине и партнерам необходимо совместное согласование от США для передачи истребителей», – отметил также Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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