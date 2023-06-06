Зеленский признался, что потерял Артемовск, несмотря на оснащение своих боевиков «лучшим и новейшим» вооружением

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 6 июня, заявил, что силы обороны потерянного Украиной Артемовска (Бахмута, – укр.) получали лучшие вооружения, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, было ли достаточным укрепление Артемовска (Бахмута) перед боями с россиянами, Зеленский сказал: «Серьезная ли там была защита? Я думаю, там мощные люди и командиры. Не хочу говорить о деталях, но все лучшее и новейшее наши воины получили на этом направлении – лучшие системы, артиллерию. … Все, что нам приходило, дефицит, снаряды, мы туда отдавали. До начала полномасштабной войны у нас не было этого оружия и быть не могло».

Киев, Иван Бабурин

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