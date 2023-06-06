Боррель пообещал Кулебе помочь с преодолением последствий подрыва Каховской ГЭС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 6 июня, заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал ему, что ЕС готов оказать помощь для смягчения последствий разрушения Каховской ГЭС, – сообщают СМИ.

После разговора с Боррелем Кулеба в своем микроблоге в Twitter написал: «ЕС готов предоставить необходимую поддержку и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой устроенной Россией катастрофы».

Между тем, глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота в интервью Forbes заявил, что на восстановление уничтоженной подрывом Каховской ГЭС может потребоваться от 800 миллионов до миллиарда долларов.

«По нашим расчетам, чтобы построить новую станцию, нужно от $800 млн. до $1 млрд. Кроме станции, нужно будет строить мостовой и железнодорожный переход. Все это разрушено. Если работать 24/7, на это уйдет пять лет. И мы будем это делать», – сказал Сирота.

Киев, Иван Бабурин

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