Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 6 июня, заявил, что хочет собрать «саммит мира», на котором другие страны приняли бы документ, чтобы потом можно было давить на Россию, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ глава киевского режима сказал: «На саммите другие страны будут разрабатывать пошаговый план по каждому пункту украинской формулы мира. И с уже готовым документом они будут давить на Россию, чтобы она этот план приняла».

«Но, собрать такой саммит – задача не из легких», – признался Зеленский.

Следует отметить, что ранее сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что «саммит мира» готовится, «чтобы не допустить появления других мирных планов, направленных на размывание единственно правильного пути к завершению войны».

Киев, Иван Бабурин

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