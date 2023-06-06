В результате теракта на Каховской ГЭС встала крупнейшая металлургическая компания Украины

Крупнейшая металлургическая компания Украины ArcelorMittal Кривой Рог во вторник, 6 июня, заявила о приостановке производства в связи с терактом, совершенном украинскими боевиками на Каховской ГЭС, – сообщают СМИ.

В сообщении, пресс-службы ArcelorMittal Кривой Рог, опубликованном на странице компании в одной из соцсетей, в частности, говорится: «Из-за подрыва и разрушения Каховской ГЭС «АрселорМиттал Кривой Рог» ограничила потребление воды и уже поставила на паузу ряд процессов металлургического производства. Работа всего оборудования, которое охлаждается водой, временно приостановлена. В частности, прекращены выплавка и прокат стали. Через 3-4 дня станет понятно, когда предприятие сможет вернуться к работе».

Кривой Рог, Иван Бабурин

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