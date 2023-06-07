Украинцам будут блокировать банковские счета за отказ отвечать на вопросы о связях с Россией

Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 7 июня, заявил, что украинцам за отказ отвечать на вопросы о связях с физическими и юридическими лицами из России будут блокировать их операции по счету или даже закрывать его в принудительном порядке, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Нацбанк Украины разослал в банки страны письмо с практическими разъяснениями к постановлению от 16 марта, в котором от финансовых учреждений требуется проверять своих клиентов (физлиц и юрлиц) на связь с Россией. Украинские банкиры ранее жаловались, что часто получали отказы на предоставление нужной информации от своих клиентов об их связях с РФ и связях их партнеров.

«Страна» выделила основные требования Нацбанка Украины, среди которых:

1. Банкам рекомендуют провести опрос своих клиентов на предмет связей с РФ, а также периодически обновлять и актуализировать эту информацию.

2. Просто так отмахнуться от банка и не ответить на его вопросы о связях с РФ не получится, НБУ четко заявил, что за это могут применяться те же санкции, что и за нарушение базовых правил финансового мониторинга из постановления Нацбанка №65 от 19 мая 2020 года. Банк имеет право остановить финансовые операции клиента, заблокировать его счет, а если тот даже после этого не предоставит нужную информацию – то и закрыть ему счет в одностороннем порядке.

3. Блокирование или закрытие счета могут применяться и к тем, кто предоставит недостоверную информацию. Банкиры не будут ограничиваться только теми данными, что получат от людей и бизнеса. Они также будут собирать информацию об их связях самостоятельно, в том числе из открытых источников.

4. Требования о предоставлении сведений по экономическим связям появятся в базовых банковских договорах с клиентами. Там должны быть описаны санкции за отказ человека/компании предоставлять данные.

5. Вся эта информация будет храниться в самих банках. Но должна будет предоставлена в Национальный банк после его запроса. Сколько может быть таких запросов и с какой целью НБУ будет их подавать – этого регулятор не объяснил.

Киев, Иван Бабурин

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