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Четверг, 8 июня 2023, 19:40 мск

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В Киеве заявили о перспективе производства собственных ракет дальностью 1000 километров

Алексей Резников, фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 8 июня, на мероприятии «NV Диалоги о восстановлении Украины» заявил, что у Киева есть хорошие перспективы производить свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров, – сообщают украинские СМИ..

В ходе своего выступления Резников сказал: «У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1000 километров. Уже официально утверждена ракетная программа, на которую уже выделяются деньги из бюджета. Исполнители этой программы – на 100% украинские производства».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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