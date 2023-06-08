В Киеве заявили о перспективе производства собственных ракет дальностью 1000 километров

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 8 июня, на мероприятии «NV Диалоги о восстановлении Украины» заявил, что у Киева есть хорошие перспективы производить свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров, – сообщают украинские СМИ..

В ходе своего выступления Резников сказал: «У нас с вами очень хорошие перспективы иметь украинские ракеты с дальностью поражения более 1000 километров. Уже официально утверждена ракетная программа, на которую уже выделяются деньги из бюджета. Исполнители этой программы – на 100% украинские производства».

Киев, Иван Бабурин

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