Киев назвал подрыв Каховской ГЭС поводом для введения санкций против «Росатома»

Директор департамента экономической дипломатии украинского МИДа Александра Василенко в четверг, 8 июня, заявила, что подрыв Каховской ГЭС оказывает влияние на сохранность Запорожской атомной электростанции, и это должно стать основанием для введения санкций против атомной отрасли России, – сообщают украинские СМИ.

Василенко, в частности, сказала следующее: «Подрыв Каховской ГЭС – это прямой индикатор того, что нарушена система безопасности одного из крупнейших украинских ядерных объектов, Запорожской атомной станции. …После взрыва Каховской ГЭС, Украина призвала страны ЕС и G7 срочно рассмотреть санкции против российской ракетостроительной индустрии и атомной отрасли. Этот диалог продолжается».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»