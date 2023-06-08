Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к мировым экоактивистам и экспертам в четверг, 8 июня, выразил удовлетворение, что россиянам, пострадавшим от последствий украинского теракта при подрыве Каховской ГЭС оказывается «ноль поддержки», – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении глава киевского режима сказал: «Так же, как мы создали специальные экспертные группы, которые занимаются продвижением санкций и гарантий безопасности для Украины, мы создаем и экспертную группу, которая будет заниматься, прежде всего, консолидацией мира, чтобы наша страна не осталась наедине с этой трагедией – с экоцидом».

«Ни один народ не должен остаться один на один с такими вызовами, но пока нет ответа на то, как можем совместно все это преодолеть. На контролируемой нами территории международные организации начали помогать. На оккупированной же территории – ноль поддержки», – подчеркнул лидер украинцев.

Киев, Иван Бабурин

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