российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 9 июня 2023, 20:49 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Киевские областные депутаты попросили коллег из Верховной рады законодательно запретить на Украине каноническую православную церковь

Киевский областной совет на заседании в пятницу, 9 июня, проголосовал за обращение к Верховной Раде о законодательном запрете деятельности на Украине православной церкви, имеющей каноническую связь с Русской православной церковью и находится с ней в отношениях подчинения, т.е – УПЦ МП, – сообщают украинские СМИ.

В объявлении, опубликованном на странице Киевского облсовета, говорится: «Исторический проект решения, касающегося запрета деятельности УПЦ Московского патриархата в Киевской области, поддержан депутатским корпусом».

В свою очередь, зам.председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова заявила: «Считаем, что на территории Украины не может действовать религиозная организация, которая фактически контролируется страной-агрессором и поддерживает ее преступления. Киевский областной совет просит Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ МП».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика,