Киевские областные депутаты попросили коллег из Верховной рады законодательно запретить на Украине каноническую православную церковь

Киевский областной совет на заседании в пятницу, 9 июня, проголосовал за обращение к Верховной Раде о законодательном запрете деятельности на Украине православной церкви, имеющей каноническую связь с Русской православной церковью и находится с ней в отношениях подчинения, т.е – УПЦ МП, – сообщают украинские СМИ.

В объявлении, опубликованном на странице Киевского облсовета, говорится: «Исторический проект решения, касающегося запрета деятельности УПЦ Московского патриархата в Киевской области, поддержан депутатским корпусом».

В свою очередь, зам.председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова заявила: «Считаем, что на территории Украины не может действовать религиозная организация, которая фактически контролируется страной-агрессором и поддерживает ее преступления. Киевский областной совет просит Верховную Раду Украины безотлагательно рассмотреть законопроекты о запрете деятельности УПЦ МП».

Киев, Иван Бабурин

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