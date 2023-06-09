Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в пятницу, 9 июня, заявил, что ООН «следовало набрать в рот днепровской воды, замешанной на машинной смазке и крови», – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос о медленной реакции ООН на диверсию на Каховской ГЭС, Кулеба сказал: «Они набрали в рот воды относительно событий на Украине. Я думаю, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинной смазке, крови, со смрадом мертвых животных, возможно, они бы немного иначе себя вели. Но, поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, они умудрились целый день молчать и ничего не делать. … В день теракта представители организации праздновали день русского языка и никак не комментировали подрыв ГЭС», – заявил глава украинской дипломатии и добавил: «Офис ООН на Украине прилагал усилия и оперативно отправил небольшую команду в Херсон, но эта реакция была неадекватной масштабу трагедии».

Следует напомнить, что накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также хамски ответил на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести международное расследование по ситуации вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

«Они, инициаторы расследований, просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. Абсолютно понятно, кто есть кто. Отдыхайте, уважаемые! У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с русскими», – заявил Кулеба в адрес президента Турции.

Киев, Иван Бабурин

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