Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сын не заслужил того, чтобы идти на фронт, – сообщает немецкое издание Bild.

Журналист Bild Пауль Ронзаймер в статье «Я никогда не видел Зеленского таким» о «неустойчивом эмоциональном состоянии» президента Украины рассказал, что глава киевского режима очень резко и агрессивно ответил на вопрос журналиста, «готов ли он, как глава государства, отправить своего сына на фронт?»

В своей статье Ронзаймер пишет: «Зеленский говорит мне, что иногда он спит всего два часа ночью, и его часто будят посреди ночи новости, такие как взрыв плотины. С начала войны он работает круглосуточно, и у него почти не остается времени на жену и двоих детей. Когда я спрашиваю, отправит ли он своего сына на фронт, даже если он не знает, вернется ли он, президент приходит в ярость: «Ни один ребенок не заслужил войны, и мой ребенок не исключение».

Киев, Иван Бабурин

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