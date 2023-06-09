Кулеба заявил, что от успеха контрнаступления зависит политическое будущее Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 9 июня, заявил, что украинское контрнаступление находится в центре всех переговоров, и от успеха Вооруженных сил Украины во многом будет зависеть политическое будущее страны, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона глава украинской внешней политики сказал: «В центре всех событий сейчас украинское контрнаступление. И от успеха наших солдат очень многое будет зависеть на дипломатическом треке. Мы делаем все для того, чтобы у украинского солдата было все необходимое на фронте для успешного контрнаступления: оружие, техника. Но параллельно мы понимаем, что хотим прийти «в точку», где «формула мира», предложенная президентом Владимиром Зеленским, станет центром, вокруг которого будут объединяться все страны. То есть, чтобы война была закончена на условиях Украины, а не на чьих-либо еще – китайских, африканских, южноамериканских».

Киев, Иван Бабурин

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