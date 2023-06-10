Российские силы остановили пять диверсионных групп ВСУ в зоне СВО

Российские силы остановили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ за сутки, сообщили в Минобороны РФ. Четыре группы раскрыты около Новоселовского Луганской народной республики, Синьковки и Тимковки Харьковской области. Еще одну обнаружили под Червоной Дибровой.

Всего авиация, ракетчики и артиллерия разбили 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 122 районах. Около Рай-Александровки Донецкой народной республики и Харькова поражены штабы 10-й горно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ.

На Купянском направлении «Западная» группировка войск уничтожила до 65 боевиков, бронетранспортер, артиллерийскую систему М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении группировка войск «Центр» ликвидировала более 60 украинских военных, БМП, две боевые бронемашины, самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика» и «Акация», гаубицу Д-20. Около Петровского в ЛНР разбит склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении ликвидированы до 40 военных противника, самоходка «Акация», а под Ольговкой Херсонской области уничтожен склад боеприпасов украинской теробороны.

Средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины недалеко от Платоновки в ДНР. За сутки перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, десять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены восемь украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

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