Киевский режим пообещал миллион долларов за разработку защиты от беспилотников

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во вторник, 13 июня, заявил, что разработчики эффективных решений для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) могут получить миллион долларов, – сообщают украинские СМИ.

Украинский министр цифротрансформации, в частности, заявил, что «организаторы хакатона (от hacker («хакер») и marathon («марафон», – прим.ред). «Anti-Shahed», который является частью проекта «Армия дронов» и проводится по инициативе Генштаба и министерства инфраструктуры Украины обещают $1 млн. за самые эффективные решения для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе иранских».

«Если продукт докажет свою эффективность, военные подтвердят его важность, разработчик получит контракт на разработку или масштабирование проекта на сумму миллион долларов. Все достижения, полученные во время хакатона, передадутся представителям Сил обороны для дальнейшего использования», – добавил Федоров.

Киев, Иван Бабурин

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