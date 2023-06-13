Зеленский после удара по своей родине призвал мир лишить Россию импортных компонентов для производства ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении во вторник, 13 июня, говоря о ракетном ударе по своей родине, городу Кривой Рог, заявил, что нужно сделать так, чтобы Россия не могла больше производить ракеты, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит, что нужно «уничтожить основы для производства Россией новых ракет – поставки импортной микроэлектроники».

«К сожалению, Россия до сих пор имеет возможность получать критические компоненты для производства ракет, созданных компаниями из разных стран мира. В том числе, компаниями из некоторых стран-партнеров. Если взять, например, одну из ракет, ударившихся сегодня по Кривому Рогу, то около 50 компонентов в ней, преимущественно микроэлектроника, сделаны в других странах», – отмечает Зеленский и продолжает: «Список компаний, поставляющих России компоненты для ракет, у всех партнеров есть. Есть этот перечень. И мы ждем выводов и скорых действий, которые остановят российский ракетный террор. Украина применила санкции против всех компаний в России, производящих ракеты. Именно такие полные санкционные ограничения должны быть и на глобальном уровне против них. Каждый путь обхода санкций должен закономерно караться».

Кроме того, в своем видеообращении Зеленский традиционно попросил больше ПВО и самолетов.

«Мы должны вместе с партнерами обеспечить физически такие условия, чтобы российский террор стал невозможен. Во-первых, – достаточное количество систем ПВО достаточной мощности. Плюс современные истребители», – подчеркнул президент украинцев.

Киев, Иван Бабурин

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